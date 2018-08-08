Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ДТП на Дніпропетровщині: Кількість постраждалих збільшилася до 16

Співробітники Держнс звільнили з пошкодженого автобуса 4 пасажира
Кількість постраждалих в результаті вчорашнього зіткнення рейсового автобуса і автомобіля поблизу с. Лобойківка (Дніпропетровська обл.) зросла до 16 людей.
ДТП на Дніпропетровщині: Кількість постраждалих збільшилася до 16 Фото: dp.informator.ua

"В результаті ДТП загинули 2 людини (пасажири автобуса) та постраждали 16 чоловік, 14 з них госпіталізовані, 2 особи перебувають на амбулаторному лікуванні", -  повідомляє прес-служба ДСНС в Дніпропетровській області.

Наголошується, що на місце події у державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) притягнули 14 осіб особового складу та 3 одиниці пожарноспасательной техніки. Співробітники ДСНС звільнили з пошкодженого автобуса 4 особи, яких передали медикам для надання всієї необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, що вчора в Дніпропетровській області на перехресті поблизу села Лобойківка Петриківського району відбулося зіткнення легкового автомобіля "Audi" з рейсовим автобусом "Mercedes". На момент аварії в автобусі перебувало 25 осіб, автомобілі - 2 пасажира. Поліція встановлює обставини ДТП.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2018 11:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.