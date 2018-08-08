ДТП на Дніпропетровщині: Кількість постраждалих збільшилася до 16

Кількість постраждалих в результаті вчорашнього зіткнення рейсового автобуса і автомобіля поблизу с. Лобойківка (Дніпропетровська обл.) зросла до 16 людей.

"В результаті ДТП загинули 2 людини (пасажири автобуса) та постраждали 16 чоловік, 14 з них госпіталізовані, 2 особи перебувають на амбулаторному лікуванні", - повідомляє прес-служба ДСНС в Дніпропетровській області.

Наголошується, що на місце події у державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) притягнули 14 осіб особового складу та 3 одиниці пожарноспасательной техніки. Співробітники ДСНС звільнили з пошкодженого автобуса 4 особи, яких передали медикам для надання всієї необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, що вчора в Дніпропетровській області на перехресті поблизу села Лобойківка Петриківського району відбулося зіткнення легкового автомобіля "Audi" з рейсовим автобусом "Mercedes". На момент аварії в автобусі перебувало 25 осіб, автомобілі - 2 пасажира. Поліція встановлює обставини ДТП.