Під Дніпром автівка влетіла в автобус з пасажирами: двоє загиблих, 13 постраждалих
Смертельна ДТП сталася на Полтавському шосе між Лобойківкою і Єлизаветівкою, повідомляє Інформатор.
За інформацією заступника начальника обласного управління Нацполіції Володимира Богоніса, Audi рухалася з боку Дніпра, автобус - з боку Лобойківки. Водій легковика не відреагував на знак СТОП і врізався в бік автобуса, через що він перекинувся.
Фото: dp.informator.ua
В результаті ДТП загинули дві людини, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Попередньо, в автобусі перебувало 25 осіб.
На місці працюють рятувальники, медики і поліція. Автобус піднімають за допомогою автокрана.
Нагадаємо, з автоцистерни на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка Р-52 за межами населеного пункту села Іванівка витекло майже 4 тонни азотної кислоти.
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