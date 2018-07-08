Під Дніпром автівка влетіла в автобус з пасажирами: двоє загиблих, 13 постраждалих

Двоє осіб загинули, 13 - постраждали в ДТП на Полтавському шосе

У вівторок, 7 серпня, в Дніпропетровській області легковий автомобіль Audi зіткнувся з пасажирським автобусом, в результаті двоє осіб загинули.

Смертельна ДТП сталася на Полтавському шосе між Лобойківкою і Єлизаветівкою, повідомляє Інформатор.

За інформацією заступника начальника обласного управління Нацполіції Володимира Богоніса, Audi рухалася з боку Дніпра, автобус - з боку Лобойківки. Водій легковика не відреагував на знак СТОП і врізався в бік автобуса, через що він перекинувся.



Фото: dp.informator.ua

В результаті ДТП загинули дві людини, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Попередньо, в автобусі перебувало 25 осіб.

На місці працюють рятувальники, медики і поліція. Автобус піднімають за допомогою автокрана.

Нагадаємо, з автоцистерни на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка Р-52 за межами населеного пункту села Іванівка витекло майже 4 тонни азотної кислоти.