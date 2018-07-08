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По трасі на Дніпропетровщині розтеклося майже 4 тонни азотної кислоти

Автоцистерна перевозила азотну кислоту у кількості 24 тонни
З автоцистерни на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка Р-52 за межами населеного пункту села Іванівка витекло майже 4 тонни азотної кислоти.
По трасі на Дніпропетровщині розтеклося майже 4 тонни азотної кислоти Фото: dp.dsns.gov.ua

Зазначають, що автоцистерна перевозила азотну кислоту у кількості 24 тонни. Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 тонн азотної кислоти,  повідомляє прес-служба ДСНС.

"Водій автомобіля перекачав кислоту з пошкодженого відсіка у пустий відсік у кількості 4 тонн", - повідомили у відомстві.

Загалом витекло близько 3-4 тонни речовини, на площі 40-45 кв. метрів.


Фото: dp.dsns.gov.ua

"Пожежно-рятувальними підрозділами проводяться роботи по нейтралізації рідини, яка витекла з цистерни", - додали в ДСНС.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Надзвичайники додали, що о 16:00 витікання кислоти припинилося.

 
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07 08 2018 18:38
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