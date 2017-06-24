CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу внаслідок ДТП у Білоцерківському районі загинули троє осіб та одна особа постраждала. Серед загиблих депутат Київської обласної ради Борис Панченко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП на Київщині: троє загиблих, серед яких депутат Київської облради
Ще один постраждалий перебуває в реанімації
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Про це зокрема повідомив губернатор Київщини Олександр Горган на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, трагедія сталась на трасі Біла Церква-Володарка на повороті до с. Пилипча внаслідок лобового зіткнення та загоряння автомобілів.
Про цю подію повідомляє також dtp.kiev.ua.
За даними видання, три автомобілі зіштовхнулися і згоріли. Постраждалий перебуває в реанімації.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області затримано військовослужбовця Збройних сил України за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула 10-річна дитина.
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24 06 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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