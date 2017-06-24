ДТП на Київщині: троє загиблих, серед яких депутат Київської облради

Ще один постраждалий перебуває в реанімації

У суботу внаслідок ДТП у Білоцерківському районі загинули троє осіб та одна особа постраждала. Серед загиблих депутат Київської обласної ради Борис Панченко.

Про це зокрема повідомив губернатор Київщини Олександр Горган на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, трагедія сталась на трасі Біла Церква-Володарка на повороті до с. Пилипча внаслідок лобового зіткнення та загоряння автомобілів.

Про цю подію повідомляє також dtp.kiev.ua.

За даними видання, три автомобілі зіштовхнулися і згоріли. Постраждалий перебуває в реанімації.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області затримано військовослужбовця Збройних сил України за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула 10-річна дитина.