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ДТП на Київщині: троє загиблих, серед яких депутат Київської облради

Ще один постраждалий перебуває в реанімації
У суботу внаслідок ДТП у Білоцерківському районі загинули троє осіб та одна особа постраждала. Серед загиблих депутат Київської обласної ради Борис Панченко.
ДТП на Київщині: троє загиблих, серед яких депутат Київської облради Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це зокрема повідомив губернатор Київщини Олександр Горган на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, трагедія сталась на трасі Біла Церква-Володарка на повороті до с. Пилипча внаслідок лобового зіткнення та загоряння автомобілів.

Про цю подію повідомляє також dtp.kiev.ua.

За даними видання, три автомобілі зіштовхнулися і згоріли. Постраждалий перебуває в реанімації.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області затримано військовослужбовця Збройних сил України за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула 10-річна дитина.

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24 06 2017 21:15
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