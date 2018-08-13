ДТП на Житомирщині: водій маршрутки заснув і не намагався гальмувати

Також експертиза показала, що були внесені конструктивні зміни в гальмівну систему маршрутки

Водій маршрутки, яка потрапила у ДТП в Житомирській області 20 липня, на момент аварії заснув за кермом.

"Вже після експертизи ми побачили, що були внесені конструктивні зміни в гальмівну систему (маршрутки, – ред.), але це не вплинуло на наслідки", - розповів начальник обласної поліції В'ячеслав Печененко, передає УНІАН.

За словами начальника поліції, водій маршрутки заснув за кермом на момент аварії.

"... з імовірністю в 99% там просто водій заснув за кермом, адже навіть гальмівного шляху не було, і він не намагався гальмувати", - зазначив правоохоронець.

Нагадаємо, 20 липня в Житомирській області на 127-му км траси Київ - Чоп зіткнулися маршрутний автобус і вантажівка, загинули 10 осіб, 9 були травмовані. У поліції пізніше повідомили, що серед загиблих - одна дитина, а також водій маршрутки. Крім того, серед загиблих був громадянин Грузії, а також двоє громадян РФ.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Власник маршрутки був затриманий і йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).