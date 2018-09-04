Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ДТП у Тернопільській області: троє осіб загинуло, ще троє в лікарні

Водій та двоє пасажирів – 2001 та 1995 років народження, загинули на місці події
Унаслідок ДТП, що сталася 9 квітня на автодорозі Збараж-Підволочиськ у Тернопільській області, три особи загинуло, ще троє постраждало.
ДТП у Тернопільській області: троє осіб загинуло, ще троє в лікарні Фото: tp.npu.gov.ua

"Троє хлопців загинуло, двоє потрапило з переохолодженням до лікарні, а в реанімаційному відділенні опинилася дівчина "після утоплення" – такі наслідки дорожньо транспортної пригоди", - повідомляє прес-служба Національної поліції області.

За даними поліції, водій автомобіля AUDI А6, 1998 року народження, уродженець Підволочиського району, при проїзді ділянки з ухилом на спуск та поворотом, не обрав безпечної швидкості, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся, в’їхавши у ставок. Всього в машині перебувало шість осіб.

Водій та двоє пасажирів – 2001 та 1995 років народження, загинули на місці події. Ще троє пасажирів отримало тілесні ушкодження. З них – два хлопці переохолодження, а дівчина перебуває в реанімації. Її відкачали після утоплення.

Нагадаємо, що двоє людей загинули і троє постраждали в результаті ДТП зі швидкою допомогою, яка сталася увечері 3 квітня в Харкові.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 04 2018 12:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.