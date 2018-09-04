ДТП у Тернопільській області: троє осіб загинуло, ще троє в лікарні

Водій та двоє пасажирів – 2001 та 1995 років народження, загинули на місці події

Унаслідок ДТП, що сталася 9 квітня на автодорозі Збараж-Підволочиськ у Тернопільській області, три особи загинуло, ще троє постраждало.

"Троє хлопців загинуло, двоє потрапило з переохолодженням до лікарні, а в реанімаційному відділенні опинилася дівчина "після утоплення" – такі наслідки дорожньо транспортної пригоди", - повідомляє прес-служба Національної поліції області.

За даними поліції, водій автомобіля AUDI А6, 1998 року народження, уродженець Підволочиського району, при проїзді ділянки з ухилом на спуск та поворотом, не обрав безпечної швидкості, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся, в’їхавши у ставок. Всього в машині перебувало шість осіб.

Водій та двоє пасажирів – 2001 та 1995 років народження, загинули на місці події. Ще троє пасажирів отримало тілесні ушкодження. З них – два хлопці переохолодження, а дівчина перебуває в реанімації. Її відкачали після утоплення.

Нагадаємо, що двоє людей загинули і троє постраждали в результаті ДТП зі швидкою допомогою, яка сталася увечері 3 квітня в Харкові.