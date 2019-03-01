ДТП з мікроавтобусами та цистерною на Львівщині сталося через нерозчищенну дорогу
На трасі "Львів-Шегині" "Львівський Облавтодор" не вжив заходів по очищенню доріг в зимовий період. Внаслідок цього сталася аварія, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області. Інформація уже внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Нагадаємо, ДТП сталася близько 6:30 ранку 3 січня на цій ділянці дорозі, поблизу населеного пункту Бар Городецького району.
Два мікроавтобуси зіткнулися з автоцистерною. В результаті зіткнення дві людини загинуло. Ними виявилися водій "Рено Мастер" та 19-річний пасажир, житель Івано-Франківської області. Ще 9 постраждалих госпіталізували, серед них одна жінка. Постраждалим від 19-ти до 54 років. Відомо, що троє постраждалих з Івано-Франківської області, троє зі Львова і ще троє жителі Яворівського району. Діагнози постраждалих поки невідомі.
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