ДТП з мікроавтобусами та цистерною на Львівщині сталося через нерозчищенну дорогу

Прокуратура Львівської області почала досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, до якого причетні чиновники державного підприємства "Львівський Облавтодор".

На трасі "Львів-Шегині" "Львівський Облавтодор" не вжив заходів по очищенню доріг в зимовий період. Внаслідок цього сталася аварія, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області. Інформація уже внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Нагадаємо, ДТП сталася близько 6:30 ранку 3 січня на цій ділянці дорозі, поблизу населеного пункту Бар Городецького району.

Два мікроавтобуси зіткнулися з автоцистерною. В результаті зіткнення дві людини загинуло. Ними виявилися водій "Рено Мастер" та 19-річний пасажир, житель Івано-Франківської області. Ще 9 постраждалих госпіталізували, серед них одна жінка. Постраждалим від 19-ти до 54 років. Відомо, що троє постраждалих з Івано-Франківської області, троє зі Львова і ще троє жителі Яворівського району. Діагнози постраждалих поки невідомі.