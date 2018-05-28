Дуда назвав Росію найбільшою загрозою для глобального світу
На думку Дуди, ключем до гарантування безпеки євроатлантичного регіону є зв'язки між Європою та Північною Америкою, пише "Польське радіо".
Очільник польської держави підкреслив, що необхідно прагнути зміцнення цих відносин, а також зазначив, що найкращою інвестицією США у світі є стабільність і безпека в Європі.
"Для всіх нас важливий розвиток політики безпеки і оборонного співробітництва в Євросоюзі, а також розвиток співробітництва ЄС зі США, зміцнення обороноздатності європейських держав, розширення можливостей всього Північноатлантичного альянсу, також США", - наголосив він.
Президент Дуда зазначив, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки Європи та світу.
"Напад на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму та військове вторгнення в Україні в 2014 році показують, якими є справжні наміри Росії. Події останніх днів довели, що Кремль дозволяє собі здійснювати замахи з використанням хімічної зброї на території держав НАТО і втручатися в демократичні процеси", - підкреслив президент Польщі.
За словами очільника польської держави, Росія ставить під сумнів міжнародний лад, сформований у результаті змін на зламі 20 та 21 століття, для якої світ, в основі якого міжнародне право та взаємоповага до інтересів рівноправних держав, виявився неприйнятним у довгостроковій перспективі.
"Із жалем слід визнати, що Москва не погодилася з крахом імперського Радянського Союзу, розглядаючи період 1990-их років, повний сподівань на тривалий мир у Європі, тільки як стратегічну перерву у протистоянні на лінії Схід-Захід", - наголосив президент.
Дуда звернув теж увагу на "все сміливіші дії Росії" у регіоні Середземного моря та додав, що "двовекторна політика НАТО щодо Росії, визначена під час саміту у Варшаві, тобто більше стримування та оборона, а також збереження умовного діалогу, має бути збережена".
"Водночас слід підкреслити, що досвід останніх двох років не тільки не дав будь-яких підстав для повернення до ширшої співпраці НАТО-Росія, але показав, що Москва не зацікавлена у чесному, конструктивному діалозі", - ствердив президент Польщі. Він зазначив, що Північноатлантичний альянсу "повинен зробити відповідні до ситуації висновки".
На думку Дуди, липневий саміту НАТО у Брюсселі, що відбудеться 11-12 липня 2018 року, має стати "сигналом готовності до наступного розвитку відносин з партнерами". Він висловив надію, що саміт НАТО буде теж нагодою для "серйозної дискусії" про продовження розширення співробітництва з Україною та Грузією.
За словами Анджея Дуди, другою великою загрозою є дестабілізація ситуації на південних кордонах НАТО, де діють терористичні угруповання, які загрожують усій Європі.
Нагадаємо, що Дуда заявив, що Смоленська авіакатастрофа та напад Росії на Україну є головними причинами складних польсько-російських відносин.
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