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Два теракти в Афганістані: близько 20 загиблих, десятки поранених

Бойовики підірвали штаб-квартиру поліції в Газні, в Кандагарі вибухнув автобус на КПП
В афганській провінції Газні, що в центральній частині країни, бойовики захопили та підірвали штаб-квартиру поліції в районі Джагхату.
Два теракти в Афганістані: близько 20 загиблих, десятки поранених Фото: АР

Унаслідок теракту загинули щонайменше 20 правоохоронців, повідомляє місцевий телеканал 1TV.

Сутички відбулися під час масштабного наступу бойовиків упродовж ночі відразу в декількох районах провінції. За словами місцевої влади, загинув голова поліції одного з районів провінції і командир резервної частини.

Ще один теракт стався на контрольно-пропускному пункті в південноафганському місті Кандагар: вибухнула бомба в мікроавтобусі, що призвело до численних жертв.

Лікарі в провінційній лікарні Кандагара заявляють про щонайменше 25 поранених, при цьому машини швидкої допомоги ще збирають жертв на місці теракту.

Нагадаємо, що в місті Джелалабад на сході Афганістану сталася серія з трьох вибухів.

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22 05 2018 12:54
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