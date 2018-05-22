Два теракти в Афганістані: близько 20 загиблих, десятки поранених
Унаслідок теракту загинули щонайменше 20 правоохоронців, повідомляє місцевий телеканал 1TV.
Сутички відбулися під час масштабного наступу бойовиків упродовж ночі відразу в декількох районах провінції. За словами місцевої влади, загинув голова поліції одного з районів провінції і командир резервної частини.
Ще один теракт стався на контрольно-пропускному пункті в південноафганському місті Кандагар: вибухнула бомба в мікроавтобусі, що призвело до численних жертв.
Лікарі в провінційній лікарні Кандагара заявляють про щонайменше 25 поранених, при цьому машини швидкої допомоги ще збирають жертв на місці теракту.
Нагадаємо, що в місті Джелалабад на сході Афганістану сталася серія з трьох вибухів.
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