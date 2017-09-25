Дві тисячі експонатів Музею Революції Гідності знаходяться у небезпеці

Проблема забезпечення умов зберігання 2 тисяч експонатів Музею Революції гідності залишається актуальною.

"Створення музейного простору - важливий для нас елемент. В процесі - набуття музеєм тимчасового приміщення для персоналу. Сподіваюся, що наступного місяця ми матимемо простір для персоналу. Але питання для відповідного приміщення для фондосховища залишається відкритим. На жаль, питання щодо набуття музеєм тимчасового простору в Українському домі або в Жовтневому палаці досі не вирішене. Нам не вдалося за понад 1,5 року існування музею забезпечити схоронність колекції, так дбайливо зібраної активістами Майдану і групою "Музей Майдану" під час революційних подій і після них. І це своєрідний сигнал SOS нашої колекції, бо вона - в непристосованому приміщенні, не забезпеченому ні охороною, ні температурно-вологісним режимом, ні можливістю вивчати, обліковувати і надавати доступ до нашої колекції всім зацікавленим сторонам", - підкреслив під час брифінгу генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, інформує кореспондент Укрінформу.

Незважаючи на це, зазначив він, формування збірки залишається пріоритетом, і колекція примножується.

"Ми маємо близько 2 тисяч експонатів. Але збирати їх дуже складно, оскільки є багато охочих передати свої колекції, але оскільки у нас проблема із збереженням, то багато людей згодні це зробити, коли вже буде музей і відповідні умови", - сказав Пошивайло.

Він додав, що, хоч немає умов для опису і реєстру колекції, її облік здійснюється.

"Вже понад 500 експонатів обліковано і оцифорвано. Вона буде представлена на веб-сайті, де вже презентовано кілька предметів з історіями", - поінформував гендиректор.

Водночас він нагадав, що 12 вересня Київрада виділила під Меморіальний комплекс спірну ділянку на Алеї Героїв Небесної сотні, нині оголошено конкурс на організатора та підрядчика проведення міжнародного конкурсу на проект щодо будівництва меморіально-музейного комплексу.

"Результати цього конкурсу мають бути оголошені наприкінці цього місяця або на початку наступного. Вони означать майбутній тимчасовий перехідний експозиційний простір, оскільки сама концепція, яка має увійти до конкурсного завдання, передбачає кілька черг будівництва музею. Перша - меморіальна, яку можна втілити досить швидко, протягом двох років. Довгострокова перспектива - завершення всього комплексу - це 5-7 років", - повідомив Пошивайло.

Нагадаємо, в Києві відбулася передача земельної ділянки під будівництво музею Майдану на Алеї Героїв Небесної Сотні.