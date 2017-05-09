У Києві буде створено музей Майдану, - В'ятрович

В Києві відбулася передача земельної ділянки під будівництво музею Майдану на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомив голова Українського Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович в ефірі "5 каналу".

"Насправді, багато зроблено у запуску самого музею Майдану. Одне з ключових рішень, яке прийнято - це передача земельної ділянки під будівництво цього музею. І він буде на Алеї Героїв Небесної Сотні. Саме на цьому місці", - повідомив він.

Раніше повідомлялося про те, що премія Леха Валенси, присуджена представникам Революції гідності, буде направлелна у Фонд збору коштів на музей Майдану. Розмір премії складає 100 тисяч доларів США.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Cтолична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті за ч. 2 ст 298 Кримінального кодексу України.

Ввечері цього ж дня стало відомо, що салон меблів, на фасаді якого знищили патріотичні графіті з часів Майдану, закрився.