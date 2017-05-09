У Києві буде створено музей Майдану, - В'ятрович
Про це повідомив голова Українського Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович в ефірі "5 каналу".
"Насправді, багато зроблено у запуску самого музею Майдану. Одне з ключових рішень, яке прийнято - це передача земельної ділянки під будівництво цього музею. І він буде на Алеї Героїв Небесної Сотні. Саме на цьому місці", - повідомив він.
Раніше повідомлялося про те, що премія Леха Валенси, присуджена представникам Революції гідності, буде направлелна у Фонд збору коштів на музей Майдану. Розмір премії складає 100 тисяч доларів США.
Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.
Учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини.
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.
Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.
Cтолична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті за ч. 2 ст 298 Кримінального кодексу України.
Ввечері цього ж дня стало відомо, що салон меблів, на фасаді якого знищили патріотичні графіті з часів Майдану, закрився.
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