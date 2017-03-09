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Фасад магазину в Києві розбили та розмалювали через стерті майданівські графіті

Фсад магазину закидали яйцями та намагалися підпалити шини
Столичний магазин на вулиці Грушевського, з фасаду якого зникли майданівські графіті, обмалювали і розбили скляні двері і вікна.
Фасад магазину в Києві розбили та розмалювали через стерті майданівські графіті Фото: ВВС

На цей момент біля будівлі перебуває декілька десятків людей, повідомляє ВВС.


Фото: ВВС

Також фасад магазину закидали яйцями та намагалися підпалити шини перед входом, однак їх загасили працівники патрульної поліції.


Фото: ВВС

Також до місця події під'їхали пожежники.

Як відомо, із фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Український інститут національної пам'яті готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Майдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві.

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03 09 2017 15:58
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