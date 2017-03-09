Фасад магазину в Києві розбили та розмалювали через стерті майданівські графіті

Столичний магазин на вулиці Грушевського, з фасаду якого зникли майданівські графіті, обмалювали і розбили скляні двері і вікна.

На цей момент біля будівлі перебуває декілька десятків людей, повідомляє ВВС.



Фото: ВВС

Також фасад магазину закидали яйцями та намагалися підпалити шини перед входом, однак їх загасили працівники патрульної поліції.



Фото: ВВС

Також до місця події під'їхали пожежники.

Як відомо, із фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Український інститут національної пам'яті готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Майдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві.