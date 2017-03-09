Інститут нацпам'яті звернеться в поліцію та ГПУ через знищення графіті на Грушевського

Український інститут національної пам'яті готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Майдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві.

За словами директор інституту Володимира В'ятровича, графіті на Грушевського є пам'яткою історії згідно наказу Мінкультури від 15.10.2014 № 869.

"Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 Кримінального кодексу - умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини - штраф до 2350 грн або обмеження чи позбавлення волі до 3 років з можливою забороною обіймати певні посади чи діяльність", - написав В'ятрович у Facebook.

Разом з тим, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану.



Так фасад виглядав ще нещодавно. Фото: facebook.com/tetyana.vysotska

"За знищення експонатів Музейного Фонду передбачено кримінальну відповідальність", - підкреслив він.

За словами Кириленка, акт вандалізму має розслідуватися МВС і ГПУ.

Як відомо, із фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Про це повідомила у Facebok журналіст Тетяна Висоцька. Водночас керівник магазину Ігор Доценко у коментарях під постом назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Він також запропонував охочим купити на ринку продукцію з таким самим зображенням. При цьому зауваження, що стерто оригінали, керівник магазину проігнорував.

Нагадаємо, що графіті з зображенням Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки з'явилися на фасаді магазину "Емпоріум" під час Революції гідності 2013-2014 р.