Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом знищення графіті часів Майдану на Грушевського

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження щодо знищення графіті часів Майдану на стіні будівлі по вулиці Грушевського.

Як повідомила прес-секретарка прокуратури Києва Надія Максимець, Київська місцева прокуратура N6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були нанесені на фасаді будинку по вул. Грушевського під час Революції гідності.

Підставою для порушення справи є наказ Міністерства культури України N869 від 15.10.2014 року. Згідно із ним, зображення віднесено до об'єктів культурної спадщини, пошкодження чи знищення яких тягне за собою кримінальну відповідальність.

"У зв'язку з цим відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР за ст. 298 КК України (Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури)", – додала Максимець.

У свою чергу, генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував перевірку магазину, власники якого вирішили зафарбувати графіті.

"Бізнес вандалів з Емпоріума найближчим часом ретельно перевірять усі державні контролюючі органи", – написав він.

Нагадаємо, з фасаду будівлі по вулиці Грушевського стерли графіті з Тарасом Шевченком, Лесею Українкою та Іваном Франком, які були створені під час Революції Гідності.

Як повідомив журналіст Сергій Сидоренко, директор магазину, на фасаді якого були зображені графіті, погрожує користувачам, які обурились через стирання малюнків.

Інститут пам'яті готує звернення до ГПУ через знищення графіті часів Майдану.

Водночас, представники націоналістичних рухів побили вікна магазину через стерті графіті Майдану.

Також знищення графіті часів Майдану на Грушевського засудив міністр культури.

Київські художники 4 вересня почнуть відновлювати знищені графіті на будівлі по вулиці Грушевського.