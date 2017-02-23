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Двох полковників заловили на хабарі в $6 тис

Вони отримали гроші за переведення військового в Держприкордонслужбу
Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох полковників - одного з Державної прикордонної служби, іншого - з Генерального штабу Збройних сил України.
Двох полковників заловили на хабарі в $6 тис Фото: ssu.gov.ua

До військового полковника звернувся знайомий, який хоче перевестися в ДПСУ. Полковник узявся "повирішувати" це питання і звернувся до свого колеги з прикордонної служби, який займає посаду в Головному центрі кадрового забезпечення, - інформує прес-служба СБУ, 

Той зажадав 6 тисяч доларів за допомогу.

Отримавши гроші, полковники поділили їх між собою, після чого їх затримали.

Стосовно них розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара).

Нагадаємо, одного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою затримала при отриманні неправомірної вигоди.

 
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23 02 2017 16:57
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