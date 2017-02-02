Двох посадовців КМДА спіймали на розтраті 870 тисяч, виділених для сиріт та інвалідів

Головного бухгалтера Департаменту соцполітики КМДА та екс-начальника управління бухобліку та фінансів Головного управління соцзахисту населення КМДА спіймали на розтраті понад 870 тисяч гривень, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт.

Слідчі встановили, що зловмисники безпідставно внесли до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

"У подальшому на підставі вказаних підроблених документів на рахунки одного із столичних університетів з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 870 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

За наслідками розслідування головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособництво у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

А колишньому начальнику управління – за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

Прокуратура внесла до суду клопотання про обрання запобіжних заходів та ініціювала питання про відсторонення від посади підозрюваної, яка обіймає посаду головного бухгалтера Департаменту соцполітики КМДА.

Також відзначається, що триває розслідування стосовно посадовців університету за фактом привласнення зазначених коштів.

Нагадаємо, 30 січня 2017 року слідчі прокуратури Одеської області спільно з працівниками Служби безпеки України та управлінням внутрішньої безпеки Держфіскальної служби в області затримали заступника начальника митного посту Одеської митниці на хабарі.