Двоє поліцейських пограбували квартиру померлого у Харкові
За даними слідства, в грудні 2016 року старший сержант і старший лейтенант поліції приїхали за викликом у квартиру, де помер 79-річний чоловік, - повідомляють на сайті обласної прокуратури.
"Скориставшись тим, що рідні перебували в пригніченому стані і не стежили за сторонніми в квартирі, поліцейські витягли з верхнього одягу померлого ключі від його квартири і мобільний телефон... Того ж дня правоохоронці прийшли в квартиру померлого і вкрали телевізор, 800 гривень та ключі від автомобіля "Рено". Трохи пізніше старший сержант викрав і машину разом з документами", - йдеться в повідомленні.
Старшому сержантові оголошено підозру за ч. 1, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 289 КК України (крадіжка за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, викраденням і привласненням офіційних документів, незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення).
Старшому лейтенанту інкримінують скоєння крадіжки з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК України). Вирішується питання про відсторонення поліцейських від займаних посад.
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