Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двоє поліцейських пограбували квартиру померлого у Харкові

Вирішується питання про відсторонення їх від займаних посад
Прокуратура оголосила підозру двом працівникам одного з райвідділів поліції Харкова за кількома статтями Кримінального кодексу.
Двоє поліцейських пограбували квартиру померлого у Харкові Фото: rbc.ua

За даними слідства, в грудні 2016 року старший сержант і старший лейтенант поліції приїхали за викликом у квартиру, де помер 79-річний чоловік, - повідомляють на сайті обласної прокуратури.

"Скориставшись тим, що рідні перебували в пригніченому стані і не стежили за сторонніми в квартирі, поліцейські витягли з верхнього одягу померлого ключі від його квартири і мобільний телефон... Того ж дня правоохоронці прийшли в квартиру померлого і вкрали телевізор, 800 гривень та ключі від автомобіля "Рено". Трохи пізніше старший сержант викрав і машину разом з документами", - йдеться в повідомленні.

Старшому сержантові оголошено підозру за ч. 1, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 289 КК України (крадіжка за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, викраденням і привласненням офіційних документів, незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення).

Старшому лейтенанту інкримінують скоєння крадіжки з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК України). Вирішується питання про відсторонення поліцейських від займаних посад.

Нагадаємо, у Балаклії Харківської області, де місцеві жителі були евакуйовані через пожежу на артилерійських складах Міноборони, поліцейські затримали чоловіка, який пограбував школу і квартиру свого сусіда.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2017 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.