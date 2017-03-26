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Двоє росіян намагалися ввезти в Білорусь зброю та прапор України

В автомобілі вони перевозили два пневматичні пістолети, два сигнально-шумових пістолети, дві портативні радіостанції
У п'ятницю, 24 березня, у Білорусі були затримані двоє озброєних громадян Російської Федерації, у яких виявився прапор України.
Двоє росіян намагалися ввезти в Білорусь зброю та прапор України Фото: БЕЛТА

"24 березня о 16.00 поблизу села Жуково Могильовського району співробітниками відділу Департаменту охорони Ленінського району Могильова на автодорозі затримано автомобіль "Лада Гранта", в якому перебували двоє громадян Російської Федерації, жителів Брянська. Обидва 1992 року народження, працівники заводу "Кремній Ел", - йдеться в повідомленні видання БЕЛТА.

В автомобілі вони перевозили два пневматичні пістолети, два сигнально-шумових пістолети, дві портативні радіостанції, електричний ліхтар з електрошокером Блискавка, п'ять полімерних ємностей з металевими елементами калібру 4,5 мм для пневматичної зброї, газовий балон для газової зброї, 12 набоїв калібру 5,6 мм до сигнально-шумової зброї, прогумовану металеву палицю з шипами, а також світлоповертаючий жилет ДПС, жезл, куртку з розпізнавальними знаками МНС РФ, три шапочки з прорізами для очей "балаклава", два комплекти захисного екіпірування мотоцикліста.

Нагадаємо, у січні в столичних аеропортах викрили 6 громадян Росії, які, можливо, є військовими Російської Федерації, мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угруповання.

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26 03 2017 14:24
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