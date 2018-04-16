Двоє високопоставлених співробітників СБУ вчинили суїцид
40-річний Вовчок вистрілив в себе з пістолета Sauer. Поліції про інцидент повідомив син цивільної дружини.
Ще одна спроба самогубства сталася вдень у неділю. 33-річний співробітник Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Ткаченко вистрілив собі в голову з пістолета Макарова, повідомила в поліцію його дружина.
Витяги зі зведення поліції Київської області оприлюднило видання "ОРД".
Речник СБУ Олена Гітлянська повідомила "Українським Новинам", що Ткаченко в тяжкому стані перебуває в лікарні:
"Випадки не пов'язані між собою. Загиблий при спробі суїциду, полковник у відставці, працював не тільки в СБУ, а й в інших правоохоронних органах. Друга людина, що зробила спробу суїциду, є співробітником СБУ, на щастя, він вижив".
У свою чергу, начальник прес-служби ГУ Нацполіції Київської області Микола Жукович повідомив, що на місце події в Михайлівську Рубежівка виїжджала опергрупа і судмедексперти.
"Випадок розслідується, як факт самогубства Києво-Святошинським управлінням поліції. Підстав говорити про те, що хтось "допоміг" накласти на себе руки, на даний момент немає. Чи буде передаватися виробництво в розслідуванні - поки не відомо", - зазначив Жукович.
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