"Динамо" перемогло "Янг Бойз"

Київське "Динамо" зуміло перемогти швейцарський "Янг Бойз" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Обидві команди досить нервово розпочали гру. Але вже на 15 хвилині господарі поля зуміли вийти вперед завдяки голу Андрія Ярмоленка. Через двадцять хвилин подвоїв перевагу киян Дьємерсі Мбокані, який відмінним ударом замкнув простріл все того ж Ярмоленка.

У другому таймі "Динамо" мало безліч нагод, щоб зробити рахунок непристойним. Однак щоразу фортуна була на стороні "Янг Бойз". Під завісу другого тайму гості зуміли відкветати один гол, зробивши рахунок 2:1. Але підсумковий результат на 90+3 хвилині все ж встановив Денис Гармаш, забивши третій гол "Динамо".

Відтак, кияни перемагають 3:1 та з відносно комфортним результатом поїдуть на матч-відповідь у столицю Швейцарії - Берн.

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