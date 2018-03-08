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"Динамо" знову перемогло "Шахтар"

"Динамо" очолило турнірну таблицю чемпіонату України
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрілися в рамках 3-го туру чемпіонату України з футболу.
"Динамо" знову перемогло "Шахтар" Фото: twitter.com/fcshakhtar

Столична команда на власному полі перемогла донеччан з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив словенець Беньямін Вербич на 65 хвилині.

Усього протягом матчу команди завдали по сім ударів. "Гірники" були більш точними - 4 удари у ствір воріт проти 3 у "Динамо". Також "Шахтар" більше володів м'ячем - 65% ігрового часу.

Таким чином "Динамо" очолило турнірну таблицю чемпіонату України.

Нагадаємо, нещодавно "Динамо" та "Шахтар" зустрічалися в рамках Суперкубку України. Тоді перемогу також здобули кияни. Всього "Шахтар" не виграє в "Динамо" в чемпіонаті України від 21 квітня 2017 року.

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03 08 2018 21:15
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