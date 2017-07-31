Директору дитячого благодійного фонду присудили рік в'язниці за розкрадання 40 тис. гривень

Дарницький районний суд Києва засудив до одного року обмеження волі директора дитячого благодійного фонду за привласнення 40 тис. гривень.

"Як встановлено протягом попереднього розслідування, директор фонду з метою заволодіння грошовими коштами, наданими благодійною організацією для ремонту дитячих будинків-інтернатів, переказав на фіктивне підприємство майже 40 тис. гривень, які в подальшому привласнив", - повідомляють на сайті прокуратури Києва.

Зазначають, що за результатами розгляду обвинувального акта чиновника засуджено до року обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності.

Окрім того, суд задовольнив цивільний позов представника фонду про відшкодування завданих збитків у повному обсязі.

Нагадаємо, проректор столичного вишу підробила документи, до яких внесла завищені суми на оплату навчання для сиріт та дітей інвалідів, а потім привласнила собі ці кошти.