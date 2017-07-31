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Директору дитячого благодійного фонду присудили рік в'язниці за розкрадання 40 тис. гривень

Гроші були виділені на ремонт дитячих будинків-інтернатів
Дарницький районний суд Києва засудив до одного року обмеження волі директора дитячого благодійного фонду за привласнення 40 тис. гривень.
Директору дитячого благодійного фонду присудили рік в Фото: google.com

"Як встановлено протягом попереднього розслідування, директор фонду з метою заволодіння грошовими коштами, наданими благодійною організацією для ремонту дитячих будинків-інтернатів, переказав на фіктивне підприємство майже 40 тис. гривень, які в подальшому привласнив", - повідомляють на сайті прокуратури Києва.

Зазначають, що за результатами розгляду обвинувального акта чиновника засуджено до року обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності.

Окрім того, суд задовольнив цивільний позов представника фонду про відшкодування завданих збитків у повному обсязі.

Нагадаємо, проректор столичного вишу підробила документи, до яких внесла завищені суми на оплату навчання для сиріт та дітей інвалідів, а потім привласнила собі ці кошти.

 
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31 07 2017 10:17
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