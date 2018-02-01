CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд обрав запобіжний захід директору науково-дослідного інституту агроекології і природокористування Оресту Фурдичку, який підозрюється у вимаганні 500 тисяч доларів хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Директору НДІ, якого спіймали на хабарі у $500 тис, призначили заставу 3 млн грн
Оресту Фурдичку обрали запобіжний захід у вигляді арешту
Фото: gp.gov.ua
31 грудня детективи НАБУ затримали підозрюваного та його спільника одразу після отримання частини хабара у розмірі 300 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.
За даними слідства, усього вони вимагали 500 тисяч для буцімто передачі керівництву Національної академії аграрних наук України. Сума передбачалася за безперешкодне виконання договору про спільну діяльність між інститутом та підприємством.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 01 2018 17:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles