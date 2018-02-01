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Директору НДІ, якого спіймали на хабарі у $500 тис, призначили заставу 3 млн грн

Оресту Фурдичку обрали запобіжний захід у вигляді арешту
Суд обрав запобіжний захід директору науково-дослідного інституту агроекології і природокористування Оресту Фурдичку, який підозрюється у вимаганні 500 тисяч доларів хабара.
Директору НДІ, якого спіймали на хабарі у $500 тис, призначили заставу 3 млн грн Фото: gp.gov.ua

31 грудня детективи НАБУ затримали підозрюваного та його спільника одразу після отримання частини хабара у розмірі 300 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, усього вони вимагали 500 тисяч для буцімто передачі керівництву Національної академії аграрних наук України. Сума передбачалася за безперешкодне виконання договору про спільну діяльність між інститутом та підприємством.

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02 01 2018 17:34
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