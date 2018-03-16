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Дизпаливо і бензин продовжують дешевшати

Середні ціни по країні 16 березня знизилися на 5-7 коп. /л
У період з 15 по 16 березня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне продовжили зниження.
Дизпаливо і бензин продовжують дешевшати Фото: EPA/UPG

Зокрема, на 1,5 грн./л всі види пального подешевшали на станціях SUN OIL: А-92 - до 25,90 грн/л, А-95 - до 26,40 грн/л, ДТ - до 24,40 грн/л, - повідомляє enkorr.

Відзначимо, що значне зниження цін у цій мережі відбувається в рамках акції "Сезон вигідних поворотів", яка передбачає знижки на пальне щоп'ятниці та щосуботи.

У мережі "Маркет" бензини і дизельне пальне подешевшали на 0,50-0,62 грн/л.

Такі мережі як AMIC, "Укргазвидобування", "Татнефть-АЗС-Україна" і "Катрал" опустили ціни на 6-30 коп./л.

Середні ціни по країні 16 березня знизилися на 5-7 коп. /л.

Нагадаємо, АМКУ підозрює ОККО і WOG у змові: АЗС синхронно підвищували ціни на бензин. Протягом 2017 року в мережах АЗС WOG і ОККО спостерігалися найвищі ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій.
 

 

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16 03 2018 20:54
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