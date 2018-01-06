Джузеппе Конте став новим прем’єр-міністром Італії
Після Конте присягу також склали всі 18 міністрів і президент Італії привітав кожного із них. З моменту завершення церемонії уряд отримує всю повноту своїх повноважень, повідомляє ANSA.
Конте вдруге за два тижні отримав мандат на формування уряду. Перша спроба провалилася після відмови Маттарелли схвалити на посаді міністра фінансів суперечливого кандидата - жорсткого критика єврозони Паоло Савону.
Фото: ANSA
На посаду міністра фінансів запропоновано компромісну фігуру – професора економіки Джованні Тріа, який підтримує членство країни у єврозоні.
Варто наголосити, що Савона таки працюватиме в уряді популістів. Він обійме посаду міністра європейських справ. А колишній міністр справ ЄС Енцо Моаверо Міланезі стане головою МЗС.
Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні та лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо обіймуть посади віце-прем’єрів. Сальвіні також буде міністром внутрішніх справ, а Ді Майо – міністром промисловості.
Нагадаємо, що президент Італії Серджо Маттарелла у понеділок попросив колишнього представника МВФ Карло Коттареллі сформувати технократичний уряд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов