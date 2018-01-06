Джузеппе Конте став новим прем’єр-міністром Італії

Конте вдруге за два тижні отримав мандат на формування уряду

Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду.

Після Конте присягу також склали всі 18 міністрів і президент Італії привітав кожного із них. З моменту завершення церемонії уряд отримує всю повноту своїх повноважень, повідомляє ANSA.

Конте вдруге за два тижні отримав мандат на формування уряду. Перша спроба провалилася після відмови Маттарелли схвалити на посаді міністра фінансів суперечливого кандидата - жорсткого критика єврозони Паоло Савону.



Фото: ANSA

На посаду міністра фінансів запропоновано компромісну фігуру – професора економіки Джованні Тріа, який підтримує членство країни у єврозоні.

Варто наголосити, що Савона таки працюватиме в уряді популістів. Він обійме посаду міністра європейських справ. А колишній міністр справ ЄС Енцо Моаверо Міланезі стане головою МЗС.

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні та лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо обіймуть посади віце-прем’єрів. Сальвіні також буде міністром внутрішніх справ, а Ді Майо – міністром промисловості.

Нагадаємо, що президент Італії Серджо Маттарелла у понеділок попросив колишнього представника МВФ Карло Коттареллі сформувати технократичний уряд.