Президент Італії доручив Коттареллі сформувати технократичний уряд
Маттарелла зустрівся з новим кандидатом у прем’єри в понеділок після того, як висуванець двох популістських партій "Руху п’яти зірок" і "Ліги" Джузеппе Конте відмовився від мандату сформувати уряд, повідомляє Repubblica.
Причиною стала відмова Маттарелли затвердити на посаді міністра фінансів 81-річного євроскептика Паоло Савону, який є жорстким критиком євро.
У своїй першій заяві після зустрічі з президентом Коттареллі сказав, що буде намагатися сформувати нейтральний уряд, який приведе Італію до нових виборів.
"Я постану перед парламентом з програмою, яка представить законопроект про бюджет та приведе країну до виборів: у випадку довіри (до мого уряду – Ред.) – на початку 2019 року, а у випадку недовіри – у серпні", - зазначив Коттареллі.
64-річний Коттареллі, колишній чиновник високого рангу Міжнародного валютного фонду, відомий як "містер ножиці" через кроки, спрямовані на скорочення державних видатків, пише Politico.
Популістичні партії, які здобули найбільшу підтримку на виборах у березні, навряд чи підтримають технократичний уряд. Вони давно давали зрозуміти, що краще підуть на дострокові вибори, ніж втратять владу. Тому Італію, скоріш за все, влітку чекатимуть дострокові вибори.
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