Е-декларування для громадських організацій виглядає як помста влади, - НАБУ
"У нас є цілий орган (Національне агентство з питань запобігання корупції – ред.), який аж сто декларацій перевірив із мільйону. Тому який сенс було додавати ще одну категорію? Воно виглядало, чесно кажучи, як помста з боку влади, яка прийняла цей закон", - заявив Ситник, інформує Громадське.
За його словами, електронне декларування створювалося саме для перевірки статків українських чиновників.
"Я не бачу нічого поганого у тому, аби всі громадяни України подавали свої декларації. Якщо тобі нема чого приховувати – то нічого страшного не буде. Але на декларуванні не потрібно спекулювати. Бо є декларування, а є електронне декларування, суть якого зводилася до того, щоб ці декларації заповнювали саме чиновники. Тому саме до цього моменту я ставлюся негативно", — сказав Ситник.
Раніше, Європейський союз закликав офіційний Київ скасувати е-декларування для громадських активістів, наголошуючи, що воно створює невиправданий тиск на неурядові організації.рина Луценко: по поданому
Згодом, Президент Петро Порошенко пропонував замінити обов'язкову подачу декларацій громадськими активістами на обов'язкове звітування.
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