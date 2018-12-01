Екологи вимагають від Німеччини зупинити будівництво "Північного потоку-2"
"На думку представників Союзу охорони природи Німеччини і Всесвітнього фонду дикої природи, будівництво "Північного потоку-2" призведе до глухого кута в політиці по боротьбі зі змінами клімату, загрожує крихкій екосистемі Балтійського моря і руйнує солідарність і довіру в рамках Європейського союзу", - йдеться в листі, інформує Der Tagespiegel.
Екологи вказали на те, що непрозорість процесу будівництва і політичні питання, які виникають з цього приводу "йдуть врозріз з довірою до політики Німеччини і сприяють розчаруванню населення країни". У зв'язку з цим, організації зажадали провести незалежну екологічну експертизу проекту.
Лист екологічних організацій було направлено канцлеру країни і лідеру найбільшої партії ХДСС Ангелі Меркель, голові партії ХСС Хорсту Зехоферу і голові Соціал-демократичної партії Мартіну Шульцу.
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.
В грудні 2017 року Верховна Рада підготувала звернення до європейських партнерів щодо будівництва Nord Stream 2.
"Ми знаємо, що наші позиції тут близькі. У парламенті ми ухвалили та підготували відповідне звернення до європейських партнерів, яке узгоджене зі спікерами парламентів нашого регіону – Польщі, Литви, Грузії, Молдови. Важливо, щоб його підтримали партнери східноєвропейських країн. Є колективна позиція, вона буде сильнішою, потужнішою і більш почутою", - наголосив спікер Андрій Парубій.
Раніше, гірське управління німецького міста Штральзунд ухвалило рішення дозволити будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Відзначимо, що Данія і Литва розкритикували плани розширення газопроводу "Північний потік-2". Обидві країни вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.
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