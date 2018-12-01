Екологи вимагають від Німеччини зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) і Союз охорони природи Німеччини (NABU) направили лідерам найбільших партій Німеччини, в тому числі і Ангелі Меркель відкритий лист із вимогою заборонити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"На думку представників Союзу охорони природи Німеччини і Всесвітнього фонду дикої природи, будівництво "Північного потоку-2" призведе до глухого кута в політиці по боротьбі зі змінами клімату, загрожує крихкій екосистемі Балтійського моря і руйнує солідарність і довіру в рамках Європейського союзу", - йдеться в листі, інформує Der Tagespiegel.

Екологи вказали на те, що непрозорість процесу будівництва і політичні питання, які виникають з цього приводу "йдуть врозріз з довірою до політики Німеччини і сприяють розчаруванню населення країни". У зв'язку з цим, організації зажадали провести незалежну екологічну експертизу проекту.

Лист екологічних організацій було направлено канцлеру країни і лідеру найбільшої партії ХДСС Ангелі Меркель, голові партії ХСС Хорсту Зехоферу і голові Соціал-демократичної партії Мартіну Шульцу.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.

В грудні 2017 року Верховна Рада підготувала звернення до європейських партнерів щодо будівництва Nord Stream 2.

"Ми знаємо, що наші позиції тут близькі. У парламенті ми ухвалили та підготували відповідне звернення до європейських партнерів, яке узгоджене зі спікерами парламентів нашого регіону – Польщі, Литви, Грузії, Молдови. Важливо, щоб його підтримали партнери східноєвропейських країн. Є колективна позиція, вона буде сильнішою, потужнішою і більш почутою", - наголосив спікер Андрій Парубій.

Раніше, гірське управління німецького міста Штральзунд ухвалило рішення дозволити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Відзначимо, що Данія і Литва розкритикували плани розширення газопроводу "Північний потік-2". Обидві країни вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.