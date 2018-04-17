Екс-голова Вищого госпсуду просить політичного притулку в Австрії

Екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков, якого підозрюють у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, відмовився від добровільної видачі Україні і просить Австрію надати йому політичний притулок.

"Відповідно до повідомлення компетентних органів Республіки Австрія, (Татьков — ред.) не погодився на спрощену процедуру видачі до України та подав запит на отримання притулку в Австрії, що свідчить про умисне його ухилення від слідства та суду", - йдеться у рішенні Печерського райсуду від 29 березня.

Прокуратура наполягала на обранні екс-голові суду запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, але суд не задовольнив клопотання.

"Таким чином у слідства є достатньо підстав вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може здійснювати спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, а також іншим чином перешкодити кримінальному провадженню та вчинити інші кримінальні правопорушення", — йдеться у клопотанні прокурора про арешт.

Сторона обвинувачення наголосила, що вжила усіх необхідних заходів для вручення Татькову повідомлення про підозру. Коли підозрюваний він не з’явився за повісткою, йому направили підозру за місцем роботи — до ВГСУ. Своєю чергою, суд направив її за місцем реєстрації голови, який на той час знаходився у відпустці.

У листопаді 2016 року екс-голова Вищого госпсуду виїхав з України до повідомлення підозри.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура оголосила в розшук підозрюваного в незаконному розподілі справ колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Як відомо, 29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

18 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру Татькову і судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. При цьому захист Татькова повідомив, що він виїхав на лікування за кордон.

Татьков та Ємельянов - вихідці з Донецької області. За даними ЗМІ, за часів Віктора Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" в київських судах.