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Екс-канцлер Німеччини може очолити раду деректорів "Роснефти"

Крім Шредера, до списку увійшли ще 10 осіб
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер став кандидатом на посаду голови ради директорів "Роснефти".
Екс-канцлер Німеччини може очолити раду деректорів "Роснефти" Герхард Шредер. Фото: oleggritsaenko.livejournal.com

Його кандидатуру затвердив уряд РФ, повідомляє російське федеральне агентство "Интерфакс" з посиланням на власне джерело.

Відповідне рішення пояснюється тим, що він "авторитетний політик світового масштабу, який володіє винятковими компетенціями та досвідом".

Крім Шредера, до списку увійшли ще 10 осіб, серед яких міністр енергетики Росії Олександр Новак, виконавчий директор проекту Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, а також головний виконавчий директор "Роснефти" Ігор Сечін.

Засідання, на якому буде обратися новий глава ради директорів, відбудеться 29 вересня в Санкт-Петербурзі.

Раніше у Німеччині розкритикували висунення екс-канцлера Шредера до ради директорів "Роснефти".

Нагадаємо, у найближчі роки російська державна нафтова компанія "Роснефть" інвестує в Німеччину загалом 600 мільйонів євро. "Роснефть" вирішила створити в Німеччині дочірню фірму через зростання обсягів бізнесу в країні.

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26 09 2017 17:24
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