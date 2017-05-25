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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Екс-керівництво Приватбанку анонсувало перший в Україні повністю мобільний банк

Для використання нового банку буде потрібен смартфон
Колишні перший заступник голови правління Приватбанку Олег Гороховський, директор з інформаційних технологій Дмитро Дубілет і керівник бізнесу Платежі і перекази Михайло Рогальський анонсували запуск першого в Україні mobile-only банку.
Екс-керівництво Приватбанку анонсувало перший в Україні повністю мобільний банк Смарфон Jolla Фото: relax.ru

"Ми оголошуємо, нарешті, про запуск картки та мобільного додатку, в які наша команда доклала весь свій досвід і всю свою душу! Запуск відбудеться восени, але попередню реєстрацію на відкриття картки ми відкриваємо вже сьогодні!.. Найсенсаційніше те, що це буде перший в Україні mobile-only банк. По-перше, у банку не буде відділень. По-друге, для його використання буде потрібен смартфон", - повідомив Дубілет у Facebook.

При цьому Горохівський повідомив, що у програми вже є два банку-партнера: Універсал Банк і Айбокс банк (iBox).

"У нас велике партнерство, яке передбачає ІТ, маркетинг, процесинг та операційну підтримку банку, який укладає з нами договір. Жодних відділень, черг, непривітних касирів і купи паперів", - пише він на своїй на своїй Facebook-сторінці.

Рогальський уточнив, що технічно компанія буде надавати банкам-партнерам все, починаючи від процесингу і закінчуючи мобільним додатком. Банку-партнеру потрібно тільки "зістикувати" це все зі своїм операційним днем.

"В ідеальному світі будь-який банк міг би прийти до нас і почати випускати картки на нашій ІТ-платформі... Ми прийшли до висновку, що нам в партнери потрібні такі банки, які до цього не займалися картковим бізнесом чи готові розлучитися з тим спадком, який у них є. Сьогодні з нами на борту вже два таких банку. З iBox нам вдалося домовитися раніше, тому з ним ми вже сьогодні починаємо попереднє замовлення", - повідомив Рогальський.

 

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25 05 2017 14:00
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