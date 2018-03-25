Екс-лідера Каталонії Пучдемона затримали на дансько-німецькому кордоні

Німецький кримінальний кодекс передбачає за злочини, які інкримінуються Пучдемону в Іспанії, від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення

Німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.

Пучдемона затримали невдовзі після полудня у федеральній землі Шлезвіг-Голштейн на підставі європейського ордеру на арешт, виданного Іспанією. Він подорожував з Данії автомобілем і прямував до Гамбурга, звідки мав намір вирушити до Бельгії, - повідомляє El Pais з посиланням на адвоката Пучдемона Жауме Алонсо-Куевілляса.

Так, німецький кримінальний кодекс передбачає за злочини, які інкримінуються Пучдемону в Іспанії, від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

За даними адвоката, зараз німецька поліція проводить усі необхідні в рамках європейського ордеру на арешт перевірки.

Раніше Карлес Пучдемон залишив територію Фінляндії, уникнувши таким чином арешту.

Нагадаємо, що Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього голови женералитата (уряду) Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які виїхали з Іспанії.

Нагадаємо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.

Відзначимо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнала де-факто оголошення Каталонією незалежності.

27 жовтня уряд Каталонії проголосувало за проголошення незалежності від Іспанії.

У той же час Сенат Іспанії проголосував за введення в дію ст. 155 Конституції країни, згідно з якою призупиняється самоврядування в Каталонії. У той же день прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії і оголосив нові вибори. Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.

Після цього колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон виїхав у Бельгію разом з п'ятьма членами свого уряду. Влада Бельгії заявила, що Пучдемон може перебувати на території країни, як і будь-який громадянин європейської країни. Пізніше відсторонений лідер Каталонії заявив, що буде знаходитися в Бельгії до позачергових виборів в каталонський парламент.