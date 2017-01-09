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Екс-мер Слов'янська Штепа повідомила про побиття конвоєм, у СІЗО спростовують - сама впала

Скарга міністрові про побиття в слідчому ізоляторі - це просто спроба привернути увагу
У Харківському СІЗО спростували інформацію про побиття офіцером конвою екс-мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепи, про що повідомила сама арештантка у заяві до міністра юстиції.
Екс-мер Слов Неля Штепа. Фото: depo.ua

"Є її заява, де вона пояснює, звідки взялися травми, і про побиття там не йдеться. Йдеться про необережність, коли вона впала в камері. Повністю вона все описала: коли, як і що сталося. Вона написала це все своєю рукою", - повідомив заступник начальника Харківського СІЗО з соціально-виховної та психологічної роботи Дмитро Холод, передає Укрінформ.

За його словами, скарга міністрові про побиття в слідчому ізоляторі - це просто спроба привернути увагу.

У СІЗО також пояснили, що переведення Штепи з камери в камеру пов'язане з ремонтними роботами.

"У четвертому корпусі СІЗО утримуються 124 жінки, вони розміщені у 18 камерах і мають приблизно однакові умови", - додав Холод.

Нагадаємо, що 31 серпня адвокат Дмитро Марченко повідомив, що Нелю Штепу на 10 днів перевели в штрафний ізолятор. Причиною санкцій щодо скандальної чиновниці є порушення нею режиму СІЗО.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.

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