Екс-мер Слов'янська Штепа повідомила про побиття конвоєм, у СІЗО спростовують - сама впала
"Є її заява, де вона пояснює, звідки взялися травми, і про побиття там не йдеться. Йдеться про необережність, коли вона впала в камері. Повністю вона все описала: коли, як і що сталося. Вона написала це все своєю рукою", - повідомив заступник начальника Харківського СІЗО з соціально-виховної та психологічної роботи Дмитро Холод, передає Укрінформ.
За його словами, скарга міністрові про побиття в слідчому ізоляторі - це просто спроба привернути увагу.
У СІЗО також пояснили, що переведення Штепи з камери в камеру пов'язане з ремонтними роботами.
"У четвертому корпусі СІЗО утримуються 124 жінки, вони розміщені у 18 камерах і мають приблизно однакові умови", - додав Холод.
Нагадаємо, що 31 серпня адвокат Дмитро Марченко повідомив, що Нелю Штепу на 10 днів перевели в штрафний ізолятор. Причиною санкцій щодо скандальної чиновниці є порушення нею режиму СІЗО.
Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.
14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.
У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.
У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.
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