Екс-міністра енергетики Ізраїлю арештували за шпигунство на користь Ірану

Його звинувачують у передачі іранським спецслужбам інформації про розташування секретних об'єктів енергетичної інфраструктури Ізраїлю

Суд в Єрусалимі арештував колишнього міністра енергетики та інфраструктури Ізраїлю Гонена Сегева.

Як повідомляє The Times of Israel, у травні Сегева арештували в Екваторіальній Гвінеї і екстрадували до Ізраїлю.

Його звинувачують в тому, що з 2012 року він передавав іранським спецслужбам інформацію про розташування секретних об'єктів енергетичної інфраструктури Ізраїлю.

Нагадаємо, в разі нападу Ірану на Ізраїль НАТО не втручатиметься в конфлікт, заявив генсек Північноатлантичного альянсу.