ПОЛІТИКА НОВИНИСуд в Єрусалимі арештував колишнього міністра енергетики та інфраструктури Ізраїлю Гонена Сегева.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-міністра енергетики Ізраїлю арештували за шпигунство на користь Ірану
Його звинувачують у передачі іранським спецслужбам інформації про розташування секретних об'єктів енергетичної інфраструктури Ізраїлю
Фото: reuters.com
Як повідомляє The Times of Israel, у травні Сегева арештували в Екваторіальній Гвінеї і екстрадували до Ізраїлю.
Його звинувачують в тому, що з 2012 року він передавав іранським спецслужбам інформацію про розташування секретних об'єктів енергетичної інфраструктури Ізраїлю.
Нагадаємо, в разі нападу Ірану на Ізраїль НАТО не втручатиметься в конфлікт, заявив генсек Північноатлантичного альянсу.
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18 06 2018 23:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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