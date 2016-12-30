Експерти не змогли визначити причини смерті Джорджа Майкла

Результати розтину тіла відомого поп-співака Джорджа Майкла, який помер у віці 53 років 25 грудня, не допомогли визначити причини його смерті

У заяві поліції Долини Темзи сказано, що для визначення причини смерті будуть проведені нові тести. Їхні результати стануть відомими через кілька тижнів, повідомляє ВВС.

Смерть Джорджа Майкла як і раніше розглядається як несподівана, але не викликає підозр.

Музикант помер в Англії у графстві Оксфордшир минулої неділі. Співробітники поліції, які прибули в його будинок, не знайшли нічого підозрілого.

Менеджер співака Майкл Ліппман повідомив, що причиною смерті Джорджа Майкла стала серцева недостатність. За його словами, музиканта знайшли, коли той "мирно лежав у ліжку".

У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що він був на грані життя і смерті, а через використання апарату штучної вентиляції легенів музикант міг втратити голос.

В останні роки співак не раз ставав героєм скандальних історій через проблеми з наркотиками і навіть отримав невеликий тюремний термін після того, як розбив свою машину, перебуваючи під впливом наркотичних засобів.

Популярність Джорджу Майклу, чиє справжнє ім'я - Йоргос Кіріакос Панайоту, принесла участь у групі Wham!. За свою кар'єру артист продав більш ніж 100 млн копій альбомів, записаних як у складі групи, так і поодинці.

Джордж Майкл - володар трьох премій Brit Awards, чотирьох премій MTV Video Music, чотирьох нагород імені Айвора Новелло і двох Греммі за альбом Faith і за дует з Аретою Франклін.

Останній альбом музиканта під назвою "Symphonica" вийшов у 2014 році.



Одна з найвідоміших композицій групи Wham! - Last Christmas.