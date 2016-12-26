CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ53-річний британський співак Джордж Майкл помер від серцевого нападу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джордж Майкл помер від серцевого нападу
Крім того, останніми роками він потрапляв у скандали через наркотики
Джордж Майкл Фото: Reuters
У 2011 році співак хворів на запалення легень у важкій формі, повідомлялося, що він може померти. Пізніше Джордж Майкл заявив про цілковите одужання. Про це повідомив менеджер співака, інформує ВВС.
Крім того, останніми роками він потрапляв у скандали через наркотики та навіть розбив своє авто під дією психоактивних речовин, за що отримав невеликий тюремний термін.
Нагадаємо, сьогодні вночі британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.
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