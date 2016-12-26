Крім того, останніми роками він потрапляв у скандали через наркотики

53-річний британський співак Джордж Майкл помер від серцевого нападу.

У 2011 році співак хворів на запалення легень у важкій формі, повідомлялося, що він може померти. Пізніше Джордж Майкл заявив про цілковите одужання. Про це повідомив менеджер співака, інформує ВВС.

Крім того, останніми роками він потрапляв у скандали через наркотики та навіть розбив своє авто під дією психоактивних речовин, за що отримав невеликий тюремний термін.

Нагадаємо, сьогодні вночі британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.