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Джордж Майкл помер від серцевого нападу

Крім того, останніми роками він потрапляв у скандали через наркотики
53-річний британський співак Джордж Майкл помер від серцевого нападу.
Джордж Майкл помер від серцевого нападу Джордж Майкл Фото: Reuters

У 2011 році співак хворів на запалення легень у важкій формі, повідомлялося, що він може померти. Пізніше Джордж Майкл заявив про цілковите одужання. Про це повідомив менеджер співака, інформує ВВС.

Крім того, останніми роками він потрапляв у скандали через наркотики та навіть розбив своє авто під дією психоактивних речовин, за що отримав невеликий тюремний термін.

Нагадаємо, сьогодні вночі британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя.

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26 12 2016 10:43
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