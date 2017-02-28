Україна збільшила експорт цукру в 33 рази

Україна у 2016-2017 маркетинговому році, у порівнянні з попереднім періодом, збільшила експорт цукру в 33 рази.

Про це заявив міністр агарної політики та продовольства України Тарас Кутовий, - повідомляє прес-центр відомства.

Таким чином експорт цукру державою збільшився до 344 тисяч тонн, що стало можливим завдяки злагодженій роботі всієї виробничої ланки – від виробників цукрових буряків до переробників.

"Визначний момент попереднього року – збільшення у цукровій галузі всіх показників. Це великі показники, які фактично створюють передумови для подальшого зростання галузі", - наголосив Кутовий.

Понад те, за його словами, покращення якості сировини дало змогу отримати 6,9 тонн цукру з одного гектару, що втричі більше, ніж в 2010 році. Зокрема, валовий збір цукрових буряків із площі 290 тисяч га склав 13,2 мільйонів тонн, це сталося завдяки гарній врожайності минулого року. При цьому, 17 років тому, таку ж кількість цукросировини було зібрано із площі 747 тисяч га.

"2016 рік можна визначити як рік чіткої динаміки. На 25% до попереднього року збільшилися площі під цукровим буряком, на 30% - виробництво цукросировини, на 40% - виробництво цукру. Така динаміка вражає, якщо говорити про світову практику", - підсумував Кутовий.

Нагадаємо, українські цукровиробники у вересні 2016 року експортували 39,9 тис. тонн цукру. Це рекордний місячний показник за останні п'ять років.