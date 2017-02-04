Екс-радник Трампа Майкл Флінн отримував гроші від російських компаній
Про це йдеться в документах Білого дому, повідомляє Reuters.
Агентство уточнює, що це нова декларація Флінна, яку він подав вже після відходу у відставку. Його підпис на документі датується 31 березня 2017 року. У документі з'явилися нові деталі джерел доходу колишнього чиновника Білого дому - в ньому йдеться про те, що Флінн отримував гроші за усні виступи в російських компаніях. Зокрема, мова йде про телеканалі RT і авіакомпанії "Волга-Дніпро".
У декларації не вказано, скільки саме грошей Флінн отримав за свої лекції, але ці компанії вказані в графі "Джерела доходу, що перевищують п'ять тисяч доларів на рік". Відзначається, що російських компаній не було в декларації про доходи Флінна, яку він офіційно подав 11 лютого 2017 року.
Reuters наголошує, що розбіжність в деклараціях може привести до "юридичних труднощів" для Флінна.
Зазначимо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.
Ряд конгресменів від Демократичної партії США зажадали провести розслідування дій Майкла Флінна.
Також стало відомо, що демократи вимагали від радника Трампа з нацбезпеки пояснити "гонорари" з РФ.
Нагадаємо, російська державна телевізійна мережа Russia Today заплатила $45 386 колишньому раднику з питань національної безпеки президента США Майклу Флінну за його візит до Москви у 2015 році.
У Росії вважають "параноєю" рішення відправити у відставку радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з російською стороною без відома адміністрації США.
Варто відзначити, що в Сенаті почалися слухання у справі про втручання Росії у президентські вибори США. У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Хілларі Клінтон на обрання президентом.
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