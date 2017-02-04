Екс-радник Трампа Майкл Флінн отримував гроші від російських компаній

Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн отримував гроші від російських компаній за виступи з лекціями.

Про це йдеться в документах Білого дому, повідомляє Reuters.

Агентство уточнює, що це нова декларація Флінна, яку він подав вже після відходу у відставку. Його підпис на документі датується 31 березня 2017 року. У документі з'явилися нові деталі джерел доходу колишнього чиновника Білого дому - в ньому йдеться про те, що Флінн отримував гроші за усні виступи в російських компаніях. Зокрема, мова йде про телеканалі RT і авіакомпанії "Волга-Дніпро".

У декларації не вказано, скільки саме грошей Флінн отримав за свої лекції, але ці компанії вказані в графі "Джерела доходу, що перевищують п'ять тисяч доларів на рік". Відзначається, що російських компаній не було в декларації про доходи Флінна, яку він офіційно подав 11 лютого 2017 року.

Reuters наголошує, що розбіжність в деклараціях може привести до "юридичних труднощів" для Флінна.