Екс-власників "ПриватБанку" змусили віддати "Буковель" і літаки, - Гонтарєва
"Влітку цього року багато з тих активів, які у нас в були заставі, ми змусили банк взяти на баланс. Вони на балансі, значить, вони належать державному банку", — повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева в ефірі радіо "Вести", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Однак Гонтарева не змогла гарантувати, що ці активи належали банку на момент переходу його під контроль держави.
"Виконавши наші нормативи, вони одразу ж один з активів прибрали. Це називається шахрайство. Я не можу вам сказати, що акціонери і менеджмент робили в останні кілька днів (перед введенням 19 грудня тимчасової адміністрації — ред.), в дуже відому п'ятницю. Країна дізнається, я не хотіла б зараз коментувати", — сказала глава Нацбанку.
Вона пояснила, що коли влітку 2014 року прийшла до Нацбанку, то "ПриватБанку" вже було видано багато кредитів рефінансування.
"За мою каденцію ми допомогли "ПриватБанку" при відтоках ліквідності в 2014 — початку 2015 року (на суму) близько 9 млрд грн і там можу розписатися за кожну заставу і особисту гарантію пана Коломойського"», — повідомила Гонтарева.
Додамо, що сьогодні Коломойський підтвердив звернення до уряду з проханням націоналізувати банк. При цьому Коломойський вважає, що капіталізація банку була штучно знижена Національним банком.
Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку.
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