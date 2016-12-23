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Екс-власників "ПриватБанку" змусили віддати "Буковель" і літаки, - Гонтарєва

Однак гарантувати, що ці активи належали банку на момент переходу його під контроль держави, голова НБУ не змогла
"ПриватБанк" на вимогу Національного банку України щодо докапіталізації, влітку 2016 року став власником низки активів своїх акціонерів, які були в заставі у НБУ. Зокрема, лижного курорту "Буковель" або літаків "Боїнг".
Екс-власників "ПриватБанку" змусили віддати "Буковель" і літаки, - Гонтарєва Фото:antikor.com

"Влітку цього року багато з тих активів, які у нас в були заставі, ми змусили банк взяти на баланс. Вони на балансі, значить, вони належать державному банку", — повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева в ефірі радіо "Вести", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Однак Гонтарева не змогла гарантувати, що ці активи належали банку на момент переходу його під контроль держави.

"Виконавши наші нормативи, вони одразу ж один з активів прибрали. Це називається шахрайство. Я не можу вам сказати, що акціонери і менеджмент робили в останні кілька днів (перед введенням 19 грудня тимчасової адміністрації — ред.), в дуже відому п'ятницю. Країна дізнається, я не хотіла б зараз коментувати", — сказала глава Нацбанку.

Вона пояснила, що коли влітку 2014 року прийшла до Нацбанку, то "ПриватБанку" вже було видано багато кредитів рефінансування.

"За мою каденцію ми допомогли "ПриватБанку" при відтоках ліквідності в 2014 — початку 2015 року (на суму) близько 9 млрд грн і там можу розписатися за кожну заставу і особисту гарантію пана Коломойського"», — повідомила Гонтарева.

Додамо, що сьогодні Коломойський підтвердив звернення до уряду з проханням націоналізувати банк. При цьому Коломойський вважає, що капіталізація банку була штучно знижена Національним банком.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку.

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23 12 2016 10:45
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