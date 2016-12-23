"ПриватБанк" став жертвою свавілля НБУ", - Коломойський

Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський уперше прокоментував націоналізацію фінустанови.

Коломойський підтвердлив звернення до уряду з проханням націоналізувати банк.

Письмовий коментар оприлюднила ТСН.ua.

"У цей нелегкий для колишніх акціонерів час я хотів би дати короткий коментар про націоналізацію ПриватБанку трьома тезами.

1. Я хочу подякувати Кабінету Міністрів і особисто Володимиру Гройсману. Як ви знаєте, в результаті останньої хвилі клієнтської паніки, спровокованої насамперед діями НБУ, ми були змушені звернутися до Кабінету Міністрів із пропозицією про передачу ПриватБанку державі. Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда проявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення. Якби вони не зважилися на цей крок, це поставило б під загрозу всю фінансову систему України", - зазначив він.

При цьому Коломойський вважає, що капіталізація банку була штучно знижена Національним банком.

2. ПриватБанк став жертвою свавілля НБУ. У ПриватБанку був збалансований забезпечений кредитний портфель, підтверджений міжнародним аудитом. Однак НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, придумував усе нові і нові способи штучного зниження капіталізації банку. Потім вони почали розповідати про міфічну діру в 150 млрд грн, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші вкрадені або виведені в офшори. Хоча всі ці цифри вони отримали в результаті довільної зміни облікової політики. Нормальні центробанки допомагають банкам у важкий час, такий як економічні кризи, окупація або війна. Наш же регулятор використовував усі можливі прийоми, щоб дотиснути ПриватБанк. І, на жаль, у нього це вийшло", - заявив бізнесмен.

Коломойський стверджує, що, погоджуючись на націоналізацію ПриватБанку, думав про його клієнтів.

3. Найважливіше, що в результаті прийнятого рішення не постраждали клієнти банку. Як би важко і прикро не було, протягом усіх переговорів ми пам'ятали, що головне - це клієнти ПриватБанку. Мені смішно чути висловлювання, що Коломойський когось шантажував, погрожуючи обвалити ПриватБанк. Ми захищали наш банк до останнього, але рівно до того моменту, поки не відчули загрозу для клієнтів. А в іншому - історія розставить усе на свої місця", - написав він.

Коломойський сподівається, що новий акціонер в особі держави і нове правління "збереже і примножить" стандарти ПриватБанку.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку.