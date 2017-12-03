Енергетики не змогли приступити до ремонту ЛЕП в Авдіївці

Енергетики 12 березня не змогли здійснити візуальний огляд пошкоджень лінії електропередачі у Авдіївки.

До ремонту вони також не приступали через відсутність гарантій безпеки від Спільного центру контролю і координації (СЦКК), і мають намір подати повторну заявку в понеділок, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій на сторінці у Twitter.

"1/1 Авдіївка: за інформацією Донецькобленерго енергетикам вдалося здійснити лише візуальний огляд пошкоджень, наявні з обох сторін лінії зіткнення... 2/1 в зв'язку з неотриманням гарантій безпеки відновлювальні роботи енергетиками не проводилися, повторна заявка в СЦКК буде завтра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що прифронтова Авдіївка в суботу, 11 березня, знову залишилася без світла в результаті бойових дій. Знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод, що дає тепло в місто, і Донецьку фільтрувальну станцію, яка забезпечує місто водою.