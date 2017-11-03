Через обстріли бойовиків знову знеструмлено Авдіївський коксохім та фільтрувальну станцію

Місто було з електрикою менш як тиждень

Прифронтова Авдіївка в суботу, 11 березня, знову залишилася без світла в результаті бойових дій.

Окрім того, знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод, що дає тепло в місто, і Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"В Авдіївці сьогодні близько 14:30 знову обстрілами була перебита лінія електропостачання. Без електроенергії місто, коксохім, ДФС. За виробленим алгоритмом підключаємо життєво важливі об'єкти міста до альтернативного енергоживлення. Далі в СЦКК заявку на відновлювальні роботи на ЛЕП", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, що в прифронтовій Авдіївці станом на ранок 9 березня тепло-, водо- та електропостачання здійснювалося в штатному режимі.

Відзначимо, що 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання міста, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

7 березня централізоване електропостачання відновлено. 8 березня о 15 год. 50 хв. відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Поповнено резервуар питної води об'ємом 4 тис. м3.