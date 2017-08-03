В Авдіївці людям знову дали воду

На деяких ділянках водогону, унаслідок обстрілів, є пошкодження труби

Донецьку фільтрувальну станцію підключено до електропостачання.

"Через годину-півтори вода поступить у міські резервуари та заповнить мережі Авдіївки", - написав голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Зранку працівники станції у супроводі вибухотехніків та представників СЦКК і ОБСЄ зайшли на ДФС, провели усі необхідні роботи з підключення і запустили станцію в роботу.

"Ремонтникам КП "Вода Донбасу" поки що не дали можливості оглянути пошкоджені ділянки водогону до Авдіївки. На деяких ділянках водогону, унаслідок обстрілів, є пошкодження труби", - уточнив Жебрівський.

Нагадаємо, вчора в Авдіївці відновили лінію електропостачання, пошкоджену 5 березня через обстрілів.

5 березня близько 17:00 у результаті бойових дій була перебита високовольтна лінія електропередачі 110 кВ поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста і Донецької фільтрувальної станції.