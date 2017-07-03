В Авдіївці з'явилося світло

В Авдіївці відновили лінію електропостачання, пошкоджену 5 березня через обстрілів.

"Тільки-но в Авдіївці відновили лінію електропостачання. Доповів про це Президенту України. Струм подали на місто і на коксохім. Завтра вранці будемо підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію. На сьогодні вода в міських резервуарах ще є і місто отримує воду", - написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Нагадаємо, 5 березня близько 17:00 у результаті бойових дій була перебита високовольтна лінія електропередачі 110 кВ поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста і Донецької фільтрувальної станції.