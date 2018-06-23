Ердоган порівняв себе з Путіним: "Ми найдосвідченіші в світі"

"Є два найбільш досвідчених політичних лідера - це Путін і я"

Ердоган в останні дні перед виборами президента в країні порівняв себе з лідером Росії Володимиром Путіним.

"Є два найбільш досвідчених політичних лідера - це Путін і я. Оскільки ми обіймали посади президентів і прем'єр-міністрів, ми з Путіним безперервно перебуваємо при владі вже 15-16 років поспіль", - сказав турецький лідер 22 червня під час спілкування з журналістами, повідомляє телеканал TRT.

Туреччина знайшла взаєморозуміння з Росією щодо сирійського питання, а особисто у нього склалися "особливі відносини з паном Путіним", додав він.

Президент Туреччини також зробив схожу заяву під час передвиборного виступу в Стамбулі, повідомляє газета Aksam.

"Кого з інших кандидатів [на виборах президента в Туреччині] визнає світ? Зі скількома зі світових лідерів вони зустрічалися? Я серед політиків, які найдовше присутні в Генеральній Асамблеї ООН. Так, найдовше - я і Путін", - підкреслив Ердоган.

Нагадаємо, Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що дострокові президентські й парламентські вибори відбудуться 24 червня. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на посаді 10 років.