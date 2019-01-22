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Facebook почав розробляти систему для зв'язку із супутниками через лазери

Будівництво супутників здійснює компанія PointView
Дочірня компанія Facebook почала розробляти систему для зв’язку із супутниками за допомогою лазерів. Для проекту вже збудували дві нові обсерваторії на горі Маунт-Вілсон.
Facebook почав розробляти систему для зв Супутниковий апарат відділяється від орбітального апарату щоб, вперше в історії, приземлитися на кометі . Фото: АFР

Будівництво супутників здійснює компанія PointView, також вона працює над експериментальною системою супутників Athena, повідомляє видання IEEE Spectrum.

За даними видання, PointView - це дочірня компанія Facebook. У квітні вона подала запит на дозвіл тестування радіосигналу в Е-діапазоні.

У запиті йдеться, що проект буде призначений «для надання мобільного доступу в недоступних зонах».

Згідно з документом, компанія почала будівництво двох обсерваторій на горі Маунт-Вілсон у США у липні 2018 року і пройшла перевірки зв'язку у грудні.

Видання зазначає, що Facebook давно цікавиться лазерним і оптичним способами передачі даних, оскільки вони можуть передавати більше інформації, ніж з допомогою радіопередач.

Крім того, такий спосіб комунікації краще захищений від злому.

Додамо, що компанія Facebook збирається виділити $7,5 млн (приблизно 210 млн грн) на вивчення етики штучного інтелекту (ШІ).

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22 01 2019 23:37
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