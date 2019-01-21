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Facebook виділяє $7,5 млн на вивчення етики штучного інтелекту

На сайті компанії оголосили про співпрацю з Мюнхенським технічним університетом
Компанія Facebook збирається виділити $7,5 млн (приблизно 210 млн грн) на вивчення етики штучного інтелекту (ШІ).
Facebook виділяє $7,5 млн на вивчення етики штучного інтелекту Фото: gettyimages.com

"Facebook уклав партнерську угоду з Мюнхенським технічним університетом в цілях підтримки створення незалежного центру дослідження етики ШІ", - йдеться в повідомленні.

"Ми вивчимо етичні проблеми ШІ і розробимо етичні керівні принципи відповідального використання технологій у суспільстві та економіці", - зазначили в університеті.

Таке рішення також допоможе соціальній мережі просунутися у сфері вивчення етики ШІ, який є базою більшості рішень компанії.

Незалежний інститут очолить професор Крістоф Лютге, який має вчений ступінь з бізнес-інформатики та філософії і з 2010 року є головою кафедри ділової етики Пітера Лешера в університеті Мюнхена. Інститут визначатиме конкретні дослідницькі питання та збирати дослідників, які займаються питаннями етики і управління ШІ.

Також, Facebook планує інвестувати $300 млн у журналістські проекти. Гроші спрямують на фінансування некомерційних журналістських організацій.

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21 01 2019 11:31
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