Facebook виділяє $7,5 млн на вивчення етики штучного інтелекту
"Facebook уклав партнерську угоду з Мюнхенським технічним університетом в цілях підтримки створення незалежного центру дослідження етики ШІ", - йдеться в повідомленні.
"Ми вивчимо етичні проблеми ШІ і розробимо етичні керівні принципи відповідального використання технологій у суспільстві та економіці", - зазначили в університеті.
Таке рішення також допоможе соціальній мережі просунутися у сфері вивчення етики ШІ, який є базою більшості рішень компанії.
Незалежний інститут очолить професор Крістоф Лютге, який має вчений ступінь з бізнес-інформатики та філософії і з 2010 року є головою кафедри ділової етики Пітера Лешера в університеті Мюнхена. Інститут визначатиме конкретні дослідницькі питання та збирати дослідників, які займаються питаннями етики і управління ШІ.
Також, Facebook планує інвестувати $300 млн у журналістські проекти. Гроші спрямують на фінансування некомерційних журналістських організацій.
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