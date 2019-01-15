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Facebook планує інвестувати $300 млн у журналістські проекти

Гроші спрямують на фінансування некомерційних журналістських організацій
Соціальна мережа Facebook планує інвестувати 300 мільйонів доларів у локальні журналістські програми протягом трьох років.
Facebook планує інвестувати $300 млн у журналістські проекти Фото: Quartz

Компанія зобов’язалася інвестувати ці кошти у "новинні проекти, партнерства і контент". Зокрема, гроші спрямують на фінансування некомерційних журналістських організацій, таких як Пулітцерівський центр і Report for America, а також на гранти для місцевих новинних видань.​

"Ми не хочемо, щоб видавці були залежними від нас, але ми хочемо підтримувати їх", - заявила віце-президентка Facebook з інформаційного партнерства Кемпбелл Браун. У центрі уваги, за її словами, є підтримка "екосистеми місцевих новин".

​Цей крок компанія зробила, у складний для місцевих газет та веб-сайтів час, коли медіа стикаються з падінням прибутку і читацької аудиторії через цифрову революцію й глобалізацію, в якій Facebook був передовим, залучаючи мільярди доларів доходів від рекламодавців і широку увагу аудиторій.

​Віце-президентка Facebook додала, що медіа-індустрія переживає новий етап розвитку, і "ніхто з нас не знає, як буде виглядати майбутнє журналістики", але Facebook своїми інвестиціями хоче приєднатися до "пошуку рішення".

Нагадаємо, компанія Facebook відкриє у латвійській столиці відділення, яке займатиметься модерацією публікацій користувачів соціальної мережі, мовами країн Балтії, а також російською мовою.

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15 01 2019 17:32
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