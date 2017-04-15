Facebook закрив 30 тисяч акаунтів, що поширювали новини про вибори у Франції

Напередодні президентських виборів у Франції Facebook закрив близько 30 тисяч фальшивих акаунтів, що поширювали фейкові новини.

Про це повідомляє The Huffington Post.

Компанія також планує створити рекламні проспекти із корисними порадами стосовно того, як розпізнати недостовірні сайти.

У Facebook заявляють про те, що застосовують "рішучі заходи" проти аккаунтів, за можливості закриваючи їх.

"Хоча ці останні поліпшення не призведуть до видалення кожного фейкового акаунту, ми прагнемо постійно покращувати нашу ефективність", – написав технічний менеджер Facebook Шабнем Шайк.

Нагадаємо, у будівлі штаб-квартири кандидата в президенти Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у Парижі виникла пожежа. Раніше Марін Ле Пен заявила, що має намір призупинити участь Франції в Шенгенському просторі, якщо переможе на майбутніх президентських виборах.