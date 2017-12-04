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Ле Пен заявила, що у разі перемоги на виборах зупинить Шенген впродовж двох місяців

Також Ле Пен заявила про висилку іноземців зі списку ісламських радикалів
Кандидат в президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що має намір призупинити участь Франції в Шенгенському просторі, якщо переможе на майбутніх президентських виборах.
Ле Пен заявила, що у разі перемоги на виборах зупинить Шенген впродовж двох місяців Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

Крім того, за словами Ле Пен, вона планує вжити заходів в таких сферах, як економіка і безпека, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Протягом перших двох місяців мого мандата я негайно прийму ряд конкретних заходів щодо найбільш необхідних питань, щоб відродити демократію і задовольнити нагальні проблеми в економічній сфері, соціальній та у сфері безпеки", - наводять її слова видання.

Як відзначає видання, вона підкреслила, що мова йде не тільки про призупинення Шенгенської угоди, а також про відновлення контролю на кордонах країни і вислання іноземців зі списку ісламських радикалів.

Перший тур президентських виборів у Франції запланований на 23 квітня, другий - на 7 травня.

Нагадаємо, Ле Пен відома тим, що вона рішуче підтримує політику Путіна. В той час, як більшість основних політичних груп в ЄС засудили Росію у зв'язку з конфліктом в Україні, Ле Пен заявила, що ЄС спровокував кризу, загрожуючи інтересам Росії. Також Ле Пен хоче домогтися скасування антиросійських санкцій.

Зв'язки Ле Пен з Москвою є об'єктом пильної уваги. Її партія взяла кредит в 9 млн євро у московського банку в 2014 році, а високопоставлені представники Національного фронту часто бували у Москві.

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